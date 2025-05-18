美國聯邦調查局：加州生育所外爆炸屬蓄意恐襲

中評社香港5月18日電／美國加州棕櫚泉市一間生育診所外發生爆炸，至少1人死亡，5人受傷，美國聯邦調查局說，事件是蓄意的恐怖主義行為，當局對一名嫌疑人展開調查，但未有拘捕任何人。



香港電台報導，爆炸發生在當地時間周六上午，診所嚴重損毀，附近建築物的門窗也被炸毀。電視畫面顯示，診所前有一輛焦黑的汽車殘骸。



市長德哈特說，炸彈放置在診所外一輛汽車內或附近。警方說，死者身份暫時不清楚。