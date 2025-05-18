多哈世乒賽　王楚欽孫穎莎首輪比賽均輕鬆過關

中評社香港5月18日電／2025多哈世乒賽17日拉開帷幕，中國隊選手王楚欽、孫穎莎在單打首輪比賽中均輕鬆過關，晉級64強。當天國乒隊員出戰8場比賽，僅一人“掉隊”。



新華社報導，2號種子王楚欽首輪面對世界排名第127位、年僅18歲的美國小將納雷什。在拿下第一局後，王楚欽在第二局開局階段的一次發球被裁判判定拋球角度違規，他隨即發起挑戰。經過視頻回放，這一拋球角度在合理範圍內，挑戰成功。之後王楚欽連下3局，最終僅耗時20分鐘就以11:6、11:4、11:2、11:4輕鬆戰勝對手。



王楚欽在賽後表達了對自己發球的信心。他說：“回放系統能幫助防止裁判的誤判。通過隊內的檢驗，我覺得自己的發球還是比較過關。”



談到出戰本屆世乒賽的心態，王楚欽表示，他會盡可能做到以平常心對待賽事，全力以赴打好每一場比賽。



女單衞冕冠軍孫穎莎首輪的對手是來自烏克蘭的年輕選手馬蒂烏尼娜。面對世界排名第216位的對手，孫穎莎以11:5、11:6、11:5、11:7輕鬆取勝。



孫穎莎賽後說：“對於第一場比賽，我覺得整個來說發揮比較正常。隨著賽程推進，對抗也會越來越強，希望自己接下來能有更好的表現。”



面對朝鮮選手鮮於成，梁靖崑在先贏兩局後，被對手扳回一局，隨後及時調整發球策略，連下兩局，以14:12、11:6、10:12、11:3、11:8戰勝對手，晉級男單64強。



梁靖崑在賽後復盤時表示，和教練溝通之後，第四局開始改變了發球策略。落點和節奏變化等技戰術的使用給對手造成了困難。



女單三號種子陳幸同以4:0輕鬆戰勝了南非選手桑戴，四局總共只讓對手拿到15分。談到接下來的備戰，陳幸同表示，每一場比賽都會努力在心理和技術準備方面做得更好。



國乒直拍選手薛飛首輪比賽與日本選手篠塚大登苦戰70分鐘，在以2:0領先的情況下，被對手連下四局逆轉，遺憾落敗。



三對國乒組合出戰雙打首輪比賽。男雙方面，林高遠/林詩棟以3:0擊敗意大利組合羅西/奧耶博德，梁靖崑/黃友政以3:0戰勝加拿大組合李元璋/馬丁。混雙頭號種子林詩棟/蒯曼以3:0擊敗英格蘭和威爾士的組合皮切福德/赫西。



此外，法國的勒布倫兄弟、德國選手邱黨晉級男單第二輪。日本的伊藤美誠、韓國的申裕斌挺進女單64強。