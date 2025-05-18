近6千億元！中國衞星導航產業產值創新高

中評社香港5月18日電／我國北斗系統持續賦能千行百業，應用取得新進展，發展取得新突破。



5月18日在京發佈的《2025中國衞星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2024年中國衞星導航與位置服務產業總產值達5758億元人民幣，同比增長7.39%；衞星導航專利申請總量累計突破12.9萬件，繼續保持全球領先……



交通運輸、通信授時、救災減災、低空經濟……衞星導航與位置服務是國計民生的重要戰略支點。作為中國自主建設、獨立運行的全球衞星導航系統，北斗系統自1994年立項國家重大科技工程以來，完成了從無到有、從有源到無源、從區域到全球的跨越。



新華社報導，中國衞星導航定位協會會長於賢成在白皮書發佈會現場介紹，2024年，我國衞星導航與位置服務產業直接相關的芯片、算法、終端設備等核心產值達1699億元，衍生帶動形成的關聯產值達4059億元，相關領域企事業單位總數量已接近2萬家，從業人員總數近百萬。



天上建好，地面用好。產業產值持續擴大的背後，是北斗系統規模應用在我國大眾消費領域“大展身手”。截至2024年末，全國有約2.88億部智能手機支持北斗定位功能；高精度車道級導航覆蓋全國99%以上的城市和鄉鎮道路，日均提供位置服務超1萬億次、日均導航服務總里程超40億公里；賦能全國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試，保障智能輔助駕駛等應用。



“不僅滿足國內需求，北斗讓全世界任何人在任何地方，都能夠享受到來自中國的高質量導航公共服務。”中位協北斗時空技術研究院院長李冬航說，北斗系統正加快國際化步伐，相關服務及產品目前已出口到140餘個國家和地區。



據悉，作為聯合國認可的全球衞星導航系統核心供應商，北斗系統全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系，持續擴大國際“朋友圈”。尼日利亞、突尼斯、塞內加爾、喀麥隆、吉布提等30多個非洲國家已建設北斗CORS站，為當地水利、交通、農業、氣象監測等領域提供高精度位置服務。在南美洲，秘魯錢凱港成為首個應用“5G＋北斗高精度定位＋AI”的智慧港口。



據專業機構測算，目前中國低空經濟規模已超過5000億元，到2030年有望達到2萬億元。於賢成表示，高精度定位與導航服務是低空經濟的核心支撐。下一步，北斗系統將加速與5G通信、人工智能等前沿技術融合，在低空交通、低空物流、低空文旅、城市管理等領域發揮更大效能。