談戰略　盧秀燕提7個安全3個建議

中評社台北5月18日電／台中市長盧秀燕17日首次以畢業所友的身分，參加由淡江大學國際事務與戰略研究所舉辦的“第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會”。針對“國家”戰略，盧秀燕提出“7個安全、3個建議”，包括能源、資安和外交；她也強調支持台灣要增加“國防”預算。



根據《中時新聞網》報導，盧秀燕開場時先說，很多人問她，為什麼會出席這場年會及學術研討會，是不是要發表“國防”白皮書？她笑說“大家放輕鬆，我是回娘家”。



盧秀燕提到，她當年論文是“國家安全”跟“國會的機密預算”，論文指導老師對她非常的嚴格，但獲益良多，很多政治人物的論文都出事，她選舉9次，聽說競選對手把她的論文翻爛了，就是希望能夠找出毛病，可是到現在還站在這裡，這表示嚴師出高徒。



盧秀燕接著提出一連串建言，從近年事件提出“國家”戰略“7個安全”，包括新冠疫情讓世界交流急凍，“國家”應有公衛準備。另美國總統特朗普的關稅政策，若沒有妥善處理，“國家”經濟金融恐會崩潰，經濟金融安全是台灣要面對的第二個課題。



談到能源安全，她說，在台灣更是嚴峻的挑戰，沒有水、沒有電，甚至糧食安全，最近日本也有糧食安全的問題。另外還有資訊安全、“國土”天災安全等。



盧秀燕還說，外交安全對台灣來講更是很大挑戰及嚴肅課題，軍事安全、“國防”安全當然重要，所以她也支持台灣要增加“國防”預算。



盧秀燕指出，第一個建議就是對於“國家安全”的面向，要擴大全面的準備，不要排序，也不要選擇。第二個建議是準備工作極其重要，勿恃敵不來，恃吾有以待之，備戰才能夠迎戰，寧願備而不用，而平常的準備工夫，需要“國家”要跟人民溝通。



另外，她也建議，因應全球局勢快速變化，動盪威脅攻擊四起，在這個世代，是需要戰略家的時代。孫子兵法有雲“勿恃敵之不來，恃吾有以待之”，寧願備而不用，但也要有所準備，所以平常的整備，“國家”要跟人民溝通，大家一起全力以赴。