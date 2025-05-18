陳茂波：內地龍頭企業來港為全球最大新股集資

中評社香港5月18日電／香港財政司司長陳茂波說，今年港股反覆向好，雖然因關稅戰影響，港股上月初曾一度受壓，其後反覆向上，新股市場亦非常暢旺，港交所本周二將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年的新股集資額累計至超過600億元，較去年同期多逾6倍，融資規模暫居全球首位。



香港電台報導，陳茂波在網誌說，恒生指數上周五收報23345點，累計升幅約16%，跑贏其他主要市場，大市交投亦有所增加，上月平均每日成交超過2700億元，較去年同期上升1.4倍；銀行存款方面，截至今年3月，香港銀行總存款額接近18萬億港元，繼去年升約7%，今年累計再增加了3.5%。



陳茂波又表示，本月初港元匯率持續偏強，貼近7.75兌一美元，並四度觸發“強方兌換保證”，金管局合共向市場注入約1290億港元。他說，資金流入令流動性充裕，本地銀行同業拆息回落，與按揭利率密切相關的一個月期拆息近期便由4厘降至約1.3厘水平，但資金流向和利率走勢受多個內外因素影響而存在變數，特區政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。



陳茂波提到，市場現時除了擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景外，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險，在全球經濟前景面臨多重不確定性之際，國家穩經濟、穩預期的措施成效逐漸顯現，透過秉持“不惹事也不怕事”的原則應對關稅戰，贏得國際上廣泛的認同和支持。



他說，資金正逐漸向引領創新的龍頭創科企業，以及具戰略價值的未來產業匯聚，特區政府正不斷加強“金融+創科”的雙引擎聯動發展，大力培育具潛力的創科企業，並推動金融市場的更全面發展。