奧運輸了搶金牌？張善政：惡罷把贏的人拉下台

中評社台北5月18日電／中國國民黨18日於桃園市中壢龍江市民活動中心舉辦“反惡罷、戰獨裁，政策說明會”。桃園市長張善政親臨現場，怒批民進黨就像是搶走奪金牌的選手，他比喻，奧林匹克4年舉辦1次，沒拿到金牌的人就回去磨練，4年後再來，現在賴清德卻想從金牌得主的手中搶下金牌，他怒嗆“若是這樣，那以後奧林匹克也不用辦了”。



根據《中時新聞網》報導，張善政表示，民進黨現在做的事情就是惡罷，把贏的人拉下來，還很驕傲的說“你不是金牌，我才是！”令他質疑究竟道理何在。他也說“立委”魯明哲從市民代表、中壢市長到“立委”，一路走來沒有人比他更瞭解中壢，他為中壢付出心力，找不到第2個這麼認真的人。



張善政說，桃園捷運綠線要從八德延伸到中壢，去年預算就報了，要送到“行政院”、到“立法院”委員會審核。前2周，工程會稱這條綠線可以做，背後最大的推手就是魯明哲。2年前還在選市長時，魯明哲就點出機場捷運延伸到A22站的技術問題，發現號誌系統前後無法連接，就連鐵道局當時都無解，因此現在綠線能連到中壢，是他的貢獻，如果他被罷免了，誰來接手？



張善政也說，邱若華是第一次當選“立委”，但表現非常亮眼，民調顯示她問政理性、認真，而八德區將來也會設立市立醫院，地點就設在八德與中壢交界，因為醫院及周邊建設都需要“中央”的支持，因此邱若華也在“立法院”幫了很多忙，現在市立醫院正規畫中，旁邊就有捷運站，從中壢搭捷運過去只要3站，因此邱若華跟魯明哲就像是中壢的2隻腳，缺一不可。



張善政呼籲，接下來民眾一定要出來投“不同意罷免”，雖然參與活動的人很多，但請大家回去後“一傳十、十傳百”，一定要出來投票，現在仍有民眾認為不出來投票，罷免就不會過，但是這次錯誤的想法，他強調，“不出來投票，反而更可能讓罷免通過！”