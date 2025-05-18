全台中正路改名？“內政部”已經委託研究

中評社台北5月18日電／“賴政府”積極“去蔣化”，“內政部”今天公布處理威權象徵進度，現行列管的威權象徵共941筆，截至今年4月30日止，已處置264筆，尚有677筆待處置。至於中正路改名部分，“內政部”已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，共同推動促進轉型正義所訂法定任務。



根據《中時新聞網》報導，“內政部”網站自2023年起即設置“轉型正義業務專區”，每月定期公布處置進度。



“內政部”指出，現行列管之威權象徵為塑像、遺像及命名空間共941筆，截至今年4月30日止，已處置264筆。“內政部”除定期公布處置進度外，也積極與管有威權象徵之機關、學校進行溝通，並針對有意願處置但經費不足者提供補助。



“內政部”表示，2025年度收到36件補助申請，其中16件已完成，尚有20件同意補助，刻排程處置中。



至於中正路改名部分，“內政部”補充，因街路命名係地方政府權責，且涉及當地居民權益甚廣，舉凡戶籍、個資及生活習慣等，需審慎處理，“內政部”已辦理委託研究，研擬相關政策方案，未來將適時與地方政府溝通，也持續辦理各項議題推廣活動，結合民間團體，共同推動促進轉型正義所訂之法定任務。