科學家觀測到超大質量黑洞噴射子彈般氣體團塊

中評社香港5月18日電／日本東京大學等機構參與的一個國際團隊在新一期英國《自然》雜誌上發表文章說，他們利用日本X射線天文衞星XRISM觀測到，在距離地球約20億光年的一個星系中心，一個超大質量黑洞正以超高速持續噴射出子彈般的氣體團塊。



新華社報導，日本宇宙航空研究開發機構發佈新聞公報說，學界認為，星系中心存在的超大質量黑洞與星系緊密關聯並共同演化，但是兩者質量和尺寸都差異巨大，究竟兩者如何關聯仍有許多地方不明確，而解開這個謎題的關鍵是黑洞向周圍空間噴出的“風”。



黑洞一方面用巨大的引力吞噬物質，另一方面也向周圍空間噴出氣體，這些氣體將成為形成恆星的原料。要研究噴出的這種氣體對黑洞自身和星系的進化產生何種影響，有必要精確測定氣體的運動和能量。



借助X射線天文衞星XRISM，研究團隊對距離地球約20億光年的超大質量黑洞PDS456噴出的風進行了觀測，在這種風里發現了至少5種不同速度的氣體，它們的速度相當於光速的20%至30%。



研究人員說，PDS456噴出的風並非如傳統結構均勻的風，而很可能是由多達一百萬個的子彈狀離散團塊構成的風，這種風向全方位噴出，每年噴射的氣體質量相當於60至300個太陽。



公報說，這種在黑洞附近僅0.1光年範圍內產生的風，其攜帶的能量比星系尺度的風還要高出1000倍以上，這種現象已經超出現有共同演化理論模型的解釋範圍，有必要構建新的理論模型。