特朗普政府政策讓沃爾瑪“輸兩次”

中評社北京5月18日電／當地時間17日，美國總統特朗普發文，抨擊美國零售巨頭沃爾瑪公司將商品漲價歸咎於關稅，稱該公司應該承擔美國關稅政策所帶來的額外成本。



央視新聞報導，沃爾瑪公司此前表示，受美國關稅政策影響，其將上調部分商品在美售價。特朗普則認為，沃爾瑪去年利潤豐厚，理應自行承擔關稅成本。他寫道：“沃爾瑪應該停止將全面漲價歸咎於關稅。沃爾瑪去年賺了數十億美元，遠遠超出預期。”他強調：“他們應該自己‘吃下’這些關稅，而不是向尊貴的顧客收費。我在看，你們的顧客也在看！”



關稅推高成本 沃爾瑪此前稱將上調部分商品在美售價



沃爾瑪公司高管15日表示，受美國政府關稅政策影響，該公司將於本月晚些時候開始上調部分商品在美售價。



沃爾瑪公司15日公布的截至今年4月30日的第一財季財報顯示，該季度淨利潤為44.9億美元，同比減少超過12%。沃爾瑪首席執行官道格·麥克米利恩當天表示，在零售利潤空間狹窄的現實情況下，即便是在本周宣布的關稅調整措施後，沃爾瑪也無法消化關稅帶來的所有壓力，更高的關稅將導致更高的價格。



沃爾瑪首席財務官約翰·雷尼當天接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，沃爾瑪的定位是“天天低價”，但關稅上調幅度超過任何零售商可以吸收的水平。美國消費者很可能從5月末開始看到商品漲價。



沃爾瑪在美國所售商品的約三分之一為進口商品，來源地主要有中國、墨西哥、加拿大、越南和印度等。雷尼說，雖然美國政府調整了關稅稅率，但對於消費者來說仍然太高了，他希望關稅能夠進一步降低。

