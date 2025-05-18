美國又失3A評級　白宮回應“不在乎”

中評社北京5月18日電／國際信用評級機構穆迪公司16日宣布，由於美國政府債務及利息支出增加，該機構決定將美國主權信用評級從Aaa下調至Aa1，同時將其評級展望從“負面”調整為“穩定”。



新華社報導，由於惠譽和標準普爾已分別於2023年和2011年下調美國主權信用評級，美國在三大主要國際信用評級機構中的主權信用評級均失去了Aaa的最高等級。



穆迪當日發布公告說，評級下調反映出過去十多年來美國政府債務和利息支付比例升至顯著高於擁有類似評級國家的水平。穆迪認為，持續的大規模財政赤字將進一步推高政府債務和利息支出負擔。與美國以往以及其他高評級主權國家相比，美國財政狀況很可能惡化。



穆迪認為，美政府當前財政支出計劃無法讓強制性支出和赤字在未來出現實質性減少。該機構預計，如果不調整稅收和支出，美國預算靈活性仍將有限，包括利息在內的強制性支出占總支出的比例將從2024年的73%左右升至2035年的78%左右。如果美國國會2017年通過的《減稅與就業法案》得以延長，未來10年內，扣除利息支出後的美國聯邦財政赤字將增加約4萬億美元，美國聯邦政府債務占國內生產總值（GDP）比重到2035年將升至134%。



數據顯示，美國聯邦政府債務總額目前已超過36萬億美元，僅今年6月就有6.5萬億美元的國債到期。美國財政部數據顯示，截至今年3月的2025財年上半年，美國聯邦政府財政赤字已超過1.3萬億美元，為半年度歷史第二高。

