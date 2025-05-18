朱立倫：民進黨像鬥雞　只想消滅異己

中評社台北5月18日電／中國國民黨18日於桃園市中壢龍江市民活動中心舉辦“反惡罷、戰獨裁，政策說明會”。國民黨主席朱立倫至現場，形容民進黨就像是“鬥雞”，他表示，面對兩岸問題、“國會”問題民進黨都要鬥，目的就是要消滅在野黨，甚至還稱面對“朝小野大”的局勢，就是要靠罷免解決，但是全世界哪一個國家是執政黨選輸了就要罷免在野黨，這就是變相推翻選舉結果。



根據《中時新聞網》報導，朱立倫說，陳水扁當“總統”8年，曾經也面對過“朝小野大”的局面，但從來沒有這樣做，難道是陳水扁比較笨嗎？上次陳水扁出來勸賴清德不要再繼續搞罷免，反被他們抹紅成“中共同路人”。可見只要講的話不順賴清德的意，就會被攻擊、被抹紅，毫無底線的無差別對待。



朱立倫提到，“立委”魯明哲被罷免，不是因為他做錯什麼，而是因為得罪了賴清德，因為他太努力、幫桃園爭取太多，就應該要被罷免，這毫無道理。魯明哲為桃園爭取259億預算，4年下來超過1000億，花了25年規畫的財劃法案才剛剛通過，就說要罷免他”。當時賴清德當高雄市長時還說財劃法“一定要修”，現在卻說“不能修”，前後不一，全都是假話，極端又極權。



朱立倫也說，魯明哲幫軍公教、警察、消防、海巡發聲，爭取退休金保障，不得低於80%，這竟然也成了罷免的理由，顯見民進黨的立場是，只要反對他們的政策，就是該被罷免。



而日前國民黨團推動5天“國假”，包括勞動節、教師節、台灣光復節、行憲紀念日、小年夜，民進黨竟然全部反對，蔡英文以前說勞工是民進黨“心中最軟的一塊”，結果現在連放假都不同意，毫無誠信。



朱立倫直言，現在他們還在算計選舉的日子，要挑一個大家最不想出來投票的日子，就是要玩“奧步”。所以大家應該更要下定決心，一定要出來投“不同意罷免”，用行動阻止民進黨操弄民意，保護珍貴的民主與生活。