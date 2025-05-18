黃仁勳家庭聚餐花費曝光！店員讚他2舉動太暖

中評社台北5月18日電／輝達執行長黃仁勳16日再度訪台，受台積電董座魏哲家邀請，前往有全台最難預約之稱的鄒記食舖用餐，17日則是先到十二月粥品大安店吃家庭聚餐，店家表示，黃仁勳毫無架子，2個舉動讓現場人士都非常開心，大讚太暖，一家人的聚餐花費更是驚人便宜，僅4000元出頭 ，與黃仁勳身價呈現極端反比。



根據《中時新聞網》報導，黃仁勳17日前往磚窯古早味懷舊餐廳舉行“兆元宴”，消息流出後媒體與粉絲大陣仗到現場門口“堵人”，但預約時間是晚餐，中餐先行與家人到十二月粥品大安店用餐，導致數百人撲了個空，哭笑不得。



十二月粥品顧名思義，主打各類粥品，其中招牌為潮汕砂鍋粥。黃仁勳一家8口前往用餐，據瞭解僅花費4000元出頭，與身價相比實在便宜許多。店員更透露，黃仁勳一家用完餐後，不少粉絲在外等候，他見狀便主動開口詢問“想合照嗎？大家都靠過來吧”，讓粉絲又驚又喜，還幫大家簽名，此外每位店員也都拿到了黃仁勳的紅包。



直到晚上，黃仁勳才前往磚窯古早味懷舊餐廳用餐，除了前一日共進晚餐的台積電董事長魏哲家外，廣達董事長林百里、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、光寶總經理邱森斌與仁寶董事長陳瑞聰等人也齊聚一堂，眾人身價總計破兆，因此被稱為“兆元宴”。