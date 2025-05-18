台灣邁入零核！朱立倫批民進黨：浪費人民的錢

中評社台北5月18日電／核三廠2號機將於17日除役，台灣供電正式邁入“零核”，國民黨主席朱立倫表示，日前“立法院”通過核電延長20年，以確保不缺電、穩定供應便宜且乾淨的電力，卻遭民進黨堅決反對，過後又打算全數封存核電，用昂貴的綠電、汙染性高的煤電及天然氣發電，直言“民進黨就是在浪費人民的錢”。



據《中時新聞網》報導，朱立倫18日出席國民黨於桃園市中壢龍江市民活動中心舉辦的“反惡罷、戰獨裁，政策說明會”，他表示，核電既供電穩定，又擁有相對乾淨的電力，且一度才1.1元，但民進黨卻讓大家用1度5.5元的綠電及1度3.5元的煤電或天然氣發電，這很明顯就是在浪費人民的錢，最後甚至要每年補貼台電1000億元，相當於每家每戶1年補貼1萬元，另朱立倫質疑“這公平嗎？”



朱立倫也指出，前陣子才討論“還錢於民”，國民黨提出全民補貼1萬元的提案，民進黨也是全部反對，“從補貼到核電、從放假到法案，通通反對，這樣的在野‘立委’，還要被罷免？”



朱立倫痛批，民進黨已經放話，如果罷免成功，假期會收回、補貼會取消、核電政策也會翻轉，但這根本不是“罷免”，而是政治報復。他也說，這就是為什麼要反惡罷，不是為了政黨，而是為了民主、為了民生、為了人民。