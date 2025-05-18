特朗普促沃爾瑪自行消化關稅成本　不要加價

中評社香港5月18日電／美國總統特朗普向零售巨頭沃爾瑪施壓，要求公司“自行消化”關稅成本，不要加價。



沃爾瑪早前表示美國關稅政策將導致商品價格上漲。



據香港電台報導，特朗普透過社交平台發文說，沃爾瑪不應將整個連鎖超市加價的原因歸咎於關稅。特朗普要求沃爾瑪“自行消化關稅”，而不是將成本上漲轉嫁給消費者。



沃爾瑪在全美有超過4000家門店，集團首席執行官麥克米倫表示，公司無法完全消化關稅帶來的壓力。