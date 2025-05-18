【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普促沃爾瑪自行消化關稅成本 不要加價
http://www.CRNTT.com
2025-05-18 16:21:37
中評社香港5月18日電／美國總統特朗普向零售巨頭沃爾瑪施壓，要求公司“自行消化”關稅成本，不要加價。
沃爾瑪早前表示美國關稅政策將導致商品價格上漲。
據香港電台報導，特朗普透過社交平台發文說，沃爾瑪不應將整個連鎖超市加價的原因歸咎於關稅。特朗普要求沃爾瑪“自行消化關稅”，而不是將成本上漲轉嫁給消費者。
沃爾瑪在全美有超過4000家門店，集團首席執行官麥克米倫表示，公司無法完全消化關稅帶來的壓力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
特朗普稱將分別與俄烏領導人通話促停火
(2025-05-18 11:39:33)
特朗普中東行的“生意經”
(2025-05-18 11:38:15)
特朗普稱將與普京通話 探討俄烏戰爭
(2025-05-18 11:36:40)
美謀將百萬加沙民眾遷往利比亞
(2025-05-18 11:34:48)
特朗普稱將分別與俄烏領導人通話促停火
(2025-05-18 09:44:12)
特朗普：美伊就核協議達成“某種”共識
(2025-05-17 10:41:41)
郭壽旺：特朗普統一說 施壓台灣
(2025-05-17 00:31:36)
李隆生：特朗普拋出統一 對台予取予求？
(2025-05-17 00:27:41)
王炳忠：台灣要小心被特朗普吃到骨頭都不剩
(2025-05-17 00:12:31)
美要求台增防務預算 藍提案卓榮泰專案報告
(2025-05-16 14:13:20)