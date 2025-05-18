前藍委曝最新民調重創綠營“鐵票大出走”

中評社台北5月18日電／賴清德就職滿一週年，最新民調顯示民眾對其施政表現普遍不滿，尤以曾經最堅定支持民進黨的“學運世代”反彈最強烈。前國民黨“立委”陳學聖17日於臉書發文指出，50至59歲族群對“賴政府”的不滿意度高達63%，成為各年齡層中最不滿的群體。



《中時新聞網》報導，根據《TVBS》所公布的調查數據，各年齡層對賴清德的施政表現均有過半不滿意：20至29歲為51%，30至39歲為54%，40至49歲為55%，而50至59歲更達63%。陳學聖指出，這份“滿江紅”的成績單中，最值得關注的就是這批曾經是民進黨最堅實後盾的中壯年選民。



他在貼文中轉述友人看法，認為這些50多歲的選民，正是1990年代初期投入野百合學運的一代，當年滿腔熱血、推動民主進程，如今卻對曾經寄望深厚的民進黨深感失望。“他們已不是年少輕狂的模樣，現在肩負著家庭與職場的重擔，對社會現實有更清楚的認知。”陳學聖引述指出，這一代人歷經歲月淬鍊，如今對兩岸關係、國際事務有更成熟的判斷，更無法接受執政黨在施政與權力運作上出現與過去國民黨相似的腐化跡象。



他更直言，部分當年一起走上街頭的學運領袖，如今也難逃權力誘惑，讓曾經的信仰幻滅，“原來自己竟是別人跨向貪腐的墊腳石。”



陳學聖認為，這些原本最挺民進黨的選民如今陷入失望與疏離，並未明確倒向特定陣營，而是選擇觀望。他強調：“他們現在不再盲目支持任何一方，只看誰真正用心做事、爭取民心。”



這份來自中壯世代的反思與警訊，無疑對“賴政府”投下一記重磅警鐘。隨著2026年九合一地方選舉與2028“總統”大選逐步接近，這股沉默但影響力龐大的選民意向，勢必成為各陣營角力的重要關鍵。



該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2025年5月2日至13日晚間18：30至22：00，共接觸1,425位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為377位，拒訪率為26.5%，最後成功訪問有效樣本1,048位（市話517、手機531），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。