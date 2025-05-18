福州發布福馬同城生活圈先行先試第二批政策

中評社香港5月18日電／5月18日，在福州舉行的第二十七屆海峽兩岸經貿交易會開幕式上，《福州打造福馬“同城生活圈”先行先試第二批政策》正式發佈。政策圍繞融入兩岸共同市場、提升生活便利化、增進福馬同城交流等方面共推出10條舉措，涉及進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人文交流等領域。



新華社報導，先行先試第二批政策繼續深入貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，積極響應台胞台企需求，促進福馬融合發展。



在融入兩岸共同市場方面，對在福州馬祖產業合作園區加工再出口東南亞的產品，給予更加便利化的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）原產地證書發證政策。為台資企業開拓市場提供供銷市集、展示展銷等平台支持。台灣同胞同時在馬祖、福州馬祖產業合作園區均註冊有企業的，視同馬祖企業，享受所有福馬“同城生活圈”政策。



在提升生活便利化方面，在榕台胞、馬祖鄉親持台灣居民來往大陸通行證，可享受福州市民待遇參與商務領域消費品以舊換新活動。進一步完善在榕台胞同等納入福州市住房保障體系舉措，同等享受福州市民待遇。福州市公證機構對台胞台企辦理公證業務開通“綠色通道”。



政策還對增進福馬同城交流、促進兩岸同胞走親走近提供便利。例如，鼓勵台灣地區藝人來榕開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助。