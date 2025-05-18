旅居馬來西亞大熊貓“福娃”“鳳儀”啟程回國

中評社香港5月18日電／旅居馬來西亞的大熊貓“福娃”和“鳳儀”啟程回國。



香港電台報導，馬來西亞政府在吉隆玻國際機場舉辦送行活動。



“福娃”和“鳳儀”2014年作為中馬建交40周年的象徵，送到馬來西亞。11年來，它們吸引無數遊客，也見證兩國在野生動物保護領域的深度合作。



兩隻大熊貓旅居的11年，共生下三隻熊貓寶寶，分別是“暖暖”、“誼誼”和“升誼”，並已先後回國。