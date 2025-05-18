中國郵政東盟跨境貨運專列開通

中評社香港5月18日電／17日，中國郵政集團廣西分公司組織一列滿載700噸板材的集裝箱貨物，在南寧國際鐵路港搭乘中越班列發往越南安員站，標誌著中國郵政在國內通過鐵路運輸的東盟跨境貨運專列正式開通。



今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”，中國與東盟國家間的貿易合作日益深化，跨境物流需求持續增長。鐵路運輸以其大運量、低碳環保、全天候運行及貨物損耗低等顯著優勢，受到眾多跨境客商的青睞。



新華社報導，中國郵政廣西區國際業務分公司副總經理楊開偉介紹，公司主要服務全國的電子產品、汽配、建材等以及郵政全網資源出境。此前跨境物流業務主要通過公路運輸開展，此次首次嘗試通過鐵路發運。



“與以往主要通過公路運輸的跨境物流方式相比，鐵路運輸最快可節省約26個小時，為製造業企業‘走出去’提供了更加便捷、高效的運輸方案。”楊開偉說。



國鐵南寧局南寧鐵路物流中心工作人員謝曉梅介紹，為保障該趟專列順利開行，鐵路部門與中國郵政集團廣西分公司緊密協作，提前對接客戶需求，優化裝載方案，全程跟蹤業務辦理、車輛調配、裝卸組織等環節，確保貨物安全高效發運。



據統計，截至5月15日，2025年廣西始發中越班列累計發運貨物14556標箱，同比增長314%。中越班列運輸貨物品名達366個，貨源輻射至國內25個省、自治區、直轄市，跨境貨物覆蓋越南、老撾、泰國等東盟國家。中國經鐵路運輸出口越南的重車、集裝箱貨物中，南寧國際鐵路港發送量占比達到78%、90%。