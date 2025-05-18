日本埼玉縣汽車撞學生　中國籍男子四日後自首

中評社香港5月18日電／日本埼玉縣日前有汽車撞傷多名小學生後逃去，一名中國籍男子今日向警方自首。



香港電台報導，事發在過去的星期三下午，一架私家車在三鄉市從後撞向大約十名正在放學回家的小學生，造成四名男童受傷後逃去。警方翌日在距離事發現場約兩公里的一個停車場，發現涉案私家車，但找不到司機。



一名42歲中國籍男子星期日上午到當地警署自首。警方說，疑犯持有有效駕駛執照，他承認撞到人，但指出當時確認過對方沒有事才離開，當局仍在調查。