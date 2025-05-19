﻿李在明提修憲　推韓總統四年連任制

圖：韓國總統候選人支持率（圖片來源：大公報） 中評社北京5月19日電／據大公報報導，韓國將於6月3日舉行總統選舉，4名主要候選人5月18日參加首場電視辯論會，就選民最關注的經濟問題及如何應對美國關稅展開交鋒。最熱門人選、共同民主黨候選人李在明表示，韓國沒有必要倉促地與美國進行關稅談判。同日，李在明提出修憲構想，主張將韓國總統任期由五年且不可連任，改為四年且可連任一屆，並提出限制總統宣布緊急戒嚴的權限。



李在明18日在社交媒體上提出修憲構想，旨在強化對總統問責並限制總統權力。李在明提議，將總統任期由現行的一屆五年、不可連任改為一屆四年、可連任一屆，以便民眾對政府施政進行中期評估。他還主張由國會推薦國務總理；總統任命高級公職人員犯罪調查處、檢察廳和警察廳等機構首長須獲得國會同意；限制總統行使再議要求權（否決權）和宣布緊急戒嚴的權限，若總統擬發布緊急命令或宣布戒嚴，必須事先向國會通報並獲得批准。



李在明表示，若討論順利，最快可在2026年地方選舉或2028年國會選舉中就修憲案進行全民公投。根據韓國法律，總統和國會均有權提出修憲案。經過20天公示期後，修憲案獲得國會至少三分之二贊成票才能通過，此後再進行全民公投，獲多數支持便可生效。李在明指出，根據憲法，修憲案不適用於現任總統。即便李在明贏得此次大選並成功修憲，也只能擔任一屆總統，任期五年。



現行制度激化黨派矛盾



16日公布的最新民調顯示，李在明支持率為51%，首次突破半數大關；執政黨國民力量黨候選人金文洙支持率為29%；改革新黨候選人李俊錫支持率為8%。政黨支持率方面，共同民主黨為48%，國民力量黨為30%。韓媒指出，這反映出前總統尹錫悅因緊急戒嚴風波被罷免後的韓國政治現狀。尹錫悅17日宣布退出國民力量黨，此舉能否挽救金文洙的選情還有待觀察。



韓國上一次修憲是在1987年，確定現行的總統全民直選制和五年不得連任制，本意是防止再次出現類似朴正熙和全鬥煥的軍政府獨裁，但很快顯現弊端。總統不能連任導致各項政策缺乏可持續性和連貫性；沒有連任壓力也意味著總統與在野黨溝通協商、回應選民訴求的動力不足；各黨派忙於爭奪政權，嚴重對立。早在2007年，時任韓國總統盧武鉉就提議修憲，將總統任期改為四年並允許連任。2018年，時任總統文在寅將類似修憲案提交國會，但遭到在野黨阻撓，最終因表決時到場議員人數不夠而未能通過。



尹錫悅被罷免後，修憲再次成為韓國輿論焦點。本月初，韓國前國務總理韓德洙宣布參選總統時也提議修憲，目的是“平衡總統和國會的權力”並提高行政效率。國民力量黨一度計劃推舉韓德洙為候選人，取代贏得黨內初選的金文洙，但被該黨黨員投票否決。