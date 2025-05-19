中國今起對“共聚聚甲醛”征反傾銷稅

圖：共聚聚甲醛廣泛應用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、醫療器具等領域。圖為觀眾在博覽會參觀手術機器人。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據大公報報導，中國商務部18日消息稱，去年5月19日，商務部（下稱“調查機關”）發布2024年第18號公告，決定對原產於美國、歐盟等進口共聚聚甲醛（下稱“被調查產品”）進行反傾銷立案調查。國務院關稅稅則委員會據商務部建議決定，5月19日起對原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。



專家表示，此次針對共聚聚甲醛徵收反傾銷稅，並非反制美國“對等關稅”的舉動，兩者之間並無關聯。



調查機關最終認定，原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛存在傾銷，中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。根據《反傾銷條例》第三十八條規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反傾銷稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2025年5月19日起，對原產於美國、歐盟、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛徵收反傾銷稅。



美產品占比最大 達14.98%



被徵收反傾銷稅的國家和地區中，美國最高。其中，泰科納聚合物公司和美國其他公司均為74.9%；歐盟的塞拉尼斯生產德國有限及兩合公司和其他歐盟公司均為34.5%。台灣地區公司中，台灣寶理塑膠股份有限公司為3.8%，台灣塑膠工業股份有限公司為4.0%，其他台灣地區公司為32.6%。日本公司中，寶理塑料株式會社和其他日本公司均為35.5%，旭化成株式會社為24.5%。



共聚聚甲醛（POM Copolymer）可直接用於或經改性（指通過物理和化學手段改變材料物質形態或性質）後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。



《現代化工》期刊顯示，從進口情況看，2024年中國聚甲醛進口主要來自美國、馬來西亞、德國和中國台灣等國家和地區。其中，來自美國的有5.94萬噸，占進口總量的14.98%；來自馬來西亞的5.72萬噸，占進口總量的14.44%；來自德國的5.06萬噸，占進口總量的12.72%。以上3個國家進口合計佔中國聚甲醛進口總量的42.18%。



據預測，世界聚甲醛需求將保持一定的增長，預計到2028年全球聚甲醛需求量將達到177萬噸。中國市場仍是全球聚甲醛需求最大的市場。