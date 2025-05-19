山西大同：持續提升信訪舉報處置質效

山西省大同市雲州區紀委監委將反饋告知貫穿信訪舉報辦理全過程，認真做好受理反饋、進度反饋、結果反饋等工作。圖為近日，該區紀委監委工作人員到西坪鎮賀店村，向信訪群眾面對面反饋有關情況。趙海平 攝（圖片來源：中央紀委國家監察網站） 中評社北京5月19日電／據中央紀委國家監委網站消息，紀檢監察信訪舉報工作是監督執紀執法的第一道程序、第一個關口。山西省大同市紀委監委立足職能職責做實做細信訪舉報工作，在強化接訪下訪、交辦督辦、案結事了方面持續用力，不斷提升工作質效，助力全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭向縱深推進。



日前，山西省大同市靈丘縣武靈鎮韓家房村村民劉愛英，領到一筆困難群眾救助補助資金。事情的起因，源於靈丘縣紀委監委之前收到的一份信訪舉報件。



2024年7月，靈丘縣紀委監委信訪室收到群眾實名舉報，反映該縣民政局原黨組書記、局長王某某非法收受他人財物相關問題，縣紀委監委第一時間上報情況。大同市、靈丘縣紀委監委上下聯動，前後歷時一個月時間，查實王某某相關問題。



通過循線深挖，靈丘縣紀委監委還查實王某某利用職務便利為他人辦理“人情保”“關係保”問題。最終，王某某被開除黨籍、開除公職，因犯貪污罪、受賄罪依法受到刑事責任追究。目前，此案中相關不符合條件的家庭已被及時清退，像劉愛英這樣應納未納的困難家庭被納入救助範圍。



大同市紀委監委以提升信訪辦理質效和群眾滿意度為出發點，依規依紀依法、精準規範處理信訪訴求，通過強化接訪下訪、深化交辦督辦，推動解決了一批時間跨度長、處理難度大、群眾反映強烈的疑難複雜信訪舉報，實現了“案結事了、事心雙解”。



強化接訪下訪，廣泛收集民情民意



“您反映的問題，我已經詳細記錄下來，稍後會嚴格按照程序轉交相關部門處理。”5月13日，大同市紀委監委第二監督檢查室負責同志到市紀委監委來訪接待大廳開展接訪工作。



大同市紀委監委堅持把服務人民群眾作為立足點和出發點，暢通群眾監督渠道。建立常態化接訪機制，制定市紀委監委縣處級、鄉科級領導幹部開展接訪工作實施方案，統籌市委巡察機構、市紀委監委各派駐（派出）機構及機關各內設機構中相關幹部，安排其輪流到市紀委監委來訪接待大廳開展接訪，面對面受理群眾訴求，實打實推動解決問題。