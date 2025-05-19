正風反腐在身邊：監督推動“憂薪”變安心

圖為近日，貴州省黔南州龍裡縣紀檢監察幹部到項目點瞭解農民工工資支付情況。羅顯琴 攝（圖片來源：中央紀委國家監察網站） 中評社北京5月19日電／據中央紀委國家監察網站消息，“本以為打了水漂，沒想到年初突然收到了！”說起拿到曾被拖欠的2.46萬元工資，建築工人何超聲音清脆，裹著笑意，“很激動，也很暖心。”



何超今年35歲，是貴州開陽縣人。6年前生意接連受挫後，為養家糊口，他輾轉於各個工地，開啟了打工生涯。2021年10月，經人介紹，何超來到黔南州龍里縣某房地產項目，從事擋牆修建工作。加班加點搶工4個月，活幹完了，工錢卻遲遲沒有結清。“每次去要錢，對方都說‘快了，再等等’。但家里老人看病、孩子上學，哪個等得起？”苦等無果，2024年11月，何超和工友們求助到龍里縣人力資源和社會保障局勞動監察大隊。



得知勞動監察舉報投訴的時效為兩年，他們的事兒沒法立案時，何超的心涼了半截。“工作人員說讓我們回去等消息，他們看看能否協調處理。如果實在協調不了，我們只能向法院提起訴訟。”何超坦言，當時只覺心累，“都想放棄了”。



遭遇欠薪的，不止何超他們。2024年，龍里縣紀委監委在排查12345政務服務便民熱線重復訴求時，通過數據比對發現，2022年以來，該縣工程建設領域欠薪欠資問題投訴占比較大。



群眾的“心上事”就是紀委監委的“上心事”。綜合分析監督檢查、信訪舉報、巡察監督等情況後，龍里縣紀委監委因地制宜，決定將化解欠薪問題作為群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治縣級自選整治項目，以監督執紀執法實效助力護好農民工的“錢袋子”。



作為治理欠薪工作的牽頭部門，龍里縣人社局成為重點監督對象。縣紀委監委成立2個監督檢查組，通過查閱資料、明察暗訪、實地走訪、個別談話等方式，深挖細查，緊盯欠薪問題背後的責任、作風和腐敗問題。



很快，監督檢查組便發現了貓膩：在農民工工資保證金的存儲、使用、監管等環節上，有的企業應繳而未繳或者少繳；有的明明繳存了，需要返還時錢卻沒了……



農民工工資保證金是保障欠薪農民工工資的“最後防線”。根據有關規定，工程建設領域施工總承包單位要在銀行設立賬戶，並按照工程施工合同額的一定比例存儲一筆專項資金，用於支付為所承包工程提供勞動的農民工被拖欠工資。這筆資金就是農民工工資保證金。



“工資保證金是用來給欠薪農民工兜底的錢。”龍里縣委常委，縣紀委書記、監委主任田剛寧表示，膽敢在這筆錢上動心眼、伸“黑手”的，必須一查到底，決不放過。