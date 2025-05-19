農發行深入推進風腐同查同治

中評社北京5月19日電／據中央紀委國家監察網站消息，5月12日，中國農業發展銀行黨委和中央紀委國家監委駐中國農業發展銀行紀檢監察組聯合下發通知，從即日起至2025年7月底，在全行開展違規吃喝、違規收送禮品禮金問題專項治理。



對照深入貫徹中央八項規定精神學習教育查擺整治工作要求，結合系統內案件查辦和監督檢查情況，農發行黨委和駐農發行紀檢監察組聚焦黨的十八大以來特別是黨的二十大以來違規吃喝、違規收送禮品禮金問題聯合開展治理。



“在廣泛調研、分析全行典型案例的基礎上，我們明確8類突出問題表現作為整治重點。”駐農發行紀檢監察組有關負責同志介紹，比如，借調研督導、檢查考核、調查評估項目、幹部考察、巡視巡察、審計等工作之機，在接待管理規定之外違規接受下級單位及個人吃請，收送下屬、農發行分支機構、貸款企業、業務往來單位或與農發行有利益關係人員可能影響公正執行公務的禮品、禮金、消費卡（券）和有價證券、股權、其他金融產品等財物，通過電子紅包、快遞物流等方式隔空收送禮品禮金，等等。



專項治理期間，農發行各級黨組織將通過廣泛開展談心談話，督促所有在職的黨員、幹部對照8類突出問題表現全面自查。“一把手”帶頭與班子成員、班子成員與分管部門主要負責人、部門負責人與部門人員層層進行談心談話，省、市兩級分行“一把手”與下級行“一把手”開展談心談話。



“一方面，講清落實中央八項規定及其實施細則精神的核心要義、深刻內涵、具體要求，開展學習教育的重要意義，教育引導黨員、幹部從思想上擰緊螺絲，全面自查自糾認識偏差和存在問題；另一方面，講清懲前毖後、治病救人的方針和專項治理把握的政策策略，幫助有問題的黨員、幹部消除思想顧慮，充分把握組織提供的糾錯改錯機會，做到應退盡退、應交盡交。”駐農發行紀檢監察組有關負責同志介紹。