江蘇立足職責靶向發力　為民營經濟發展破障

中評社北京5月19日電／據中央紀委國家監察網站消息，近日，在位於江蘇省南京市溧水區的江蘇嘉泰蒸發設備股份有限公司內，機器運轉不停。公司負責人樹曉榮一早來到車間，查看設備運行和生產情況。“過去真有些疲於迎檢，現在檢查次數大幅減少，我們有更多時間和精力抓企業生產經營，公司訂單排得滿滿當當。”樹曉榮說。



針對民營企業反映較多的行政執法檢查頻次高、加重企業負擔等突出問題，溧水區紀委監委推動全區開展“一家企業一次查”改革，優化整合區級重點部門的監管資源與計劃任務，通過年初定計劃、每月排任務、聯合去檢查，實現“進一次門查多項事”。



江蘇是民營經濟大省，是我國民營企業發展最為活躍的地區之一。該省紀委監委制定出台監督保障民營經濟發展壯大若幹措施，督促全省紀檢監察機關強化政治監督，整治侵害民營企業利益的腐敗和作風問題，以精準有效監督為政策落實破障、為涉企服務清阻，持續優化營商環境，護航民營經濟高質量發展。



在宿遷市，“綜合查一次”、聯合檢查正成為行政執法的新常態。宿遷市紀委監委推動市司法局啟用“宿懿查”管理系統，建立執法人員庫、經營主體庫、檢查事項庫三大專題數據庫，實現數據共享、檢查流程簡化、協同執法監管。自上線以來，該系統已覆蓋全市352個具有檢查主體資格的行政機關，涉及全市9052名執法人員，錄入571項檢查事項、5.5萬餘家企業信息，通過系統審核近1.1萬個檢查計劃，推動實施聯合檢查3601個，讓服務實實在在惠及企業。



企業的堵點難點，就是監督執紀執法的發力點。江蘇各級紀檢監察機關不斷暢通民營企業線上線下訴求渠道，持續深化“監督護航·助企敢幹”專項行動，建立營商環境聯繫點制度，助力“政策直通、訴求直聯、服務直達”，幫助民營企業解決實際困難。



為加快傳統製造業向智能化、綠色化升級，玖龍紙業（太倉）有限公司投資50億元建設特種新材料項目，項目達產後預計年產100萬噸特種紙、年產值約85億元。然而受項目環評報告受理進度滯後、異地設計單位溝通協調不暢等因素影響，施工許可證辦理進度緩慢，項目遲遲無法開工。