神舟二十號乘組有序開展各項空間科學實驗

神舟二十號乘組有序開展各項空間科學實驗和試驗（圖片來源：央視網） 中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞、王傑進駐中國空間站已超三周，多項任務進展順利。上周，乘組開展了空間科學實驗和試驗、全系統壓力應急演練、站內設備檢查維護等工作。



上周，神舟二十號航天員對生物技術實驗櫃內 細胞組織培養模塊微生物效應機制研究樣品進行觀測，與之前視頻畫面相比，樣品外觀已發生明顯變化。低溫存儲環境是開展空間生物科學實驗的必要條件，問天實驗艙內的低溫存儲裝置可為我國空間站提供長期持久的低溫生物樣品保存功能，乘組對其進行了巡視，並完成狀態檢查。此外，神舟二十號將重啟節點艙進行出艙活動，乘組對站內的3套艙外航天服進行了定期檢查維護，並完成相關設備狀態檢查與設置等工作。



在地面科研人員的密切配合下，神二十乘組還完成了入駐以來的首次全系統壓力應急演練，模擬空間站面臨內部失壓情況時，航天員與地面人員“天地協同”進行緊急處置的全流程。



據瞭解，神舟二十號乘組在軌六個月期間，將持續開展59項空間科學實驗與技術試驗，還將實施航天員出艙活動及貨物進出艙，開展科普教育和公益活動，持續發揮空間站綜合應用效益。