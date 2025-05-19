第二十七屆海交會促兩岸產業經貿項目合作

中評社北京5月19日電／據新華社報導，第二十七屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱“海交會”）18日在福建福州海峽會展中心開幕。台灣60餘家工商團體、全國台企聯及30餘家大陸各地台協會共超過千位台商台胞與會。10個台資項目在開幕式上集中簽約，總金額82.7億元。



大會以“深化兩岸融合、建設第一家園”為主題，採用“4＋2＋N”模式，精心策劃了四大主要活動、兩個配套主題推介平台及一系列高規格的兩岸經貿交流活動和產業合作推介平台。



“海交會歷經30多年發展，已成為兩岸久負盛名的綜合性經貿交流活動。”全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏說，近年來，海交會規模不斷擴大、台商投資屢創新高。本屆海交會產業類別齊全，匯聚了眾多行業領軍企業共拓商機，也一定能夠共贏未來。“我們有堅定的信心在大陸持續健康發展，這裡依然是我們廣大台商投資興業的最佳選擇。”



本屆海交會上，福建省14個國家級台灣農民創業園首次集中展示近年來閩台農業交流合作的豐碩成果，號召更多台青台農投身兩岸農業合作。目前，福建設立的台灣農民創業園已實現9個設區市和平潭綜合實驗區全覆蓋。



開幕式上，福建翁財記食品有限公司、福建大芹威士忌酒業有限公司、福州薇麥初秋食品有限公司等台資企業與大陸大型商超及電商平台簽訂合作協議，冠捷電子科技（福建）有限公司與福建省廣播影視集團簽訂電子商顯屏推廣合作，此外，還有一批文旅、新能源、醫療健康等領域台資項目與地方政府及企業簽訂合作協議。



“作為在大陸深耕多年的台資老字號，我們也想轉型到線上銷售。”福建翁財記食品有限公司副總經理翁英敏說，借助此次海交會，企業找到了強有力的戰略合作夥伴，為銷售之路打開更多可能。



復旦大學台灣研究中心主任信強在會上說，大陸政策的連續性與一慣性，以及強大的綜合國力是抗擊全球風險的根本保障，世界變局下兩岸產業、經貿可以優勢互補，實現合作共贏。