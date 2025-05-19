大熊貓“福娃”“鳳儀”平安回國

5月18日，在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓“福娃”在吃竹子。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據新華社報導，北京時間18日19時10分，在中馬雙方專家的陪同下，旅居馬來西亞的大熊貓“福娃”“鳳儀”順利抵達中國大熊貓保護研究中心雅安基地。據悉，兩只大熊貓將在基地接受為期至少1個月的隔離檢疫。



大熊貓“福娃”“鳳儀”均於2006年8月23日出生於中國大熊貓保護研究中心。2014年5月20日，中馬建交40周年之際，大熊貓“福娃”“鳳儀”作為友好使者前往馬來西亞國家動物園，開啟為期10年的中馬大熊貓國際合作交流。



作為首對旅居馬來西亞的大熊貓，這對大熊貓以活潑可愛的形象迅速成為馬來西亞家喻戶曉的動物明星。根據中馬雙方2024年簽訂的過渡期協議，原定2024年5月20日到期的合作期限延長至2025年5月20日。



旅居期間，大熊貓“福娃”“鳳儀”成功繁育成活3胎3崽，分別為“暖暖”“誼誼”“升誼”。3只大熊貓已於2023年8月回國，目前健康狀況良好。



為保障大熊貓“福娃”“鳳儀”安全順利回國，熊貓中心選派了1名獸醫專家提前赴馬參與飼養管理，與馬方專家開展行為訓練、日常體檢和健康評估等工作，並按計劃與馬方飼養員一同護送兩只大熊貓安全順利回國。未來，兩只大熊貓將適時與公眾見面。公眾可通過中國大熊貓保護研究中心官方平台關注兩只大熊貓的生活狀況。



據悉，中馬雙方將於年內啟動新一輪大熊貓保護科研合作。