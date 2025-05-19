感知中國經濟活力　瞄准未來拓市場

中評社北京5月19日電／據央視網報導，5月18日，一組經濟數據發布，顯示我國經濟穩步增長，持續回升向好。



我國衛星導航產業產值創新高



記者從中國衛星導航定位協會獲悉，2024年我國以北斗為核心的衛星導航與位置服務產業總體產值達到5758億元人民幣，同比增長7.39%，產業規模持續擴大。同時，北斗進入規模化應用新階段，全面融入電力、通信、交通運輸等國家重要基礎設施建設，以及大眾消費、共享經濟等多個領域。最新數據顯示，2024年國內衛星導航定位終端產品總銷量超過4.1億台。北斗系統已經全面進入民航、海事、移動通信等11個國際組織的標準體系，北斗產品、技術和服務已出口至全球一半以上國家和地區。



前4個月我國郵政寄遞業務量同比增18.3%



國家郵政局數據顯示，1至4月，我國郵政行業寄遞業務量累計完成674億件，同比增長18.3%。其中，快遞業務量累計完成614.5億件，同比增長20.9%。今年以來，快遞企業深耕產業、蔬果、鮮花、醫藥、汽車配件等領域，積極服務現代農業與先進製造業，滿足消費者多元化寄遞需求，推動業務規模穩步擴增。快遞企業推廣末端無人化設備，在全國多地投放無人車、無人機。同時，還加快建設海外倉，穩步拓展國際寄遞市場。1至4月，國際及港澳台地區快遞業務量完成13.5億件，同比增長25.4%。



北京大興：加大投資 助戰略性新興產業發展



近日，北京市大興區政府與北京國有資本運營管理有限公司簽署“市區金融聯動 賦能產融發展”基金合作協議，通過強化金融資源協同互補，重點布局生命健康、氫能、商業航天、先進製造、數字經濟等戰略性新興產業。規模達40億元，創下北京國管與區級平台合作基金規模新高。



北京市大興區委副書記、區長 劉洋：這次與國管公司合作設立的新基金，將助力戰略性新興產業和未來產業在大興落地發展，構建全生命周期的產業鏈生態。