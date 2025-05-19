自媒體稱在反間諜工作中取得重大突破？

中評社北京5月19日電／據新華社報導，記者從國家安全部瞭解到，一個時期以來，國家安全機關創新開展國安新媒體工作，面向全社會開展總體國家安全觀宣傳、國家安全法律法規闡釋、國家安全典型案例解析，廣大人民群眾理解、支持國家安全工作的合力不斷匯聚。然而，個別別有用心之人竟從中嗅到了“商機”，試圖“蹭”國安熱度博取眼球、借機盈利，甚至非法兜售國家安全機關警用標識，干擾國家安全機關工作、影響國家安全機關形象。



警惕消費國安熱度的“李鬼”組織



據群眾反映，某網絡自媒體公司相關賬號宣稱在反間諜工作中取得重大突破，呼籲大家持續關注該公司相關賬號。國家安全機關調查發現，該自媒體公司註冊了一批頻繁發布“反間防諜”內容的網絡賬號，企圖假扮官方背景，混淆視聽、攫取利益。他們通過發布所謂“內部信息”“解密信息”吸睛圈粉、博取眼球，甚至誘導網民向其舉報危害國家安全的情況線索，借維護國家安全之名，行增強用戶黏性、提升賬號商業價值之實，嚴重損害國家安全機關權威，造成不良社會影響。



抵制非法兜售國家安全機關警用標識的行為



國家安全機關工作發現，個別企業和網店個體戶為了謀取利益，鋌而走險，利用廣大網友的獵奇心理，借助國安工作的神秘性，打著國家安全機關的旗號兜售非法產品、賺取高額利潤，造成負面影響。某電商平台網店利用網友對國家安全機關標識的喜愛，非法兜售自制國家安全機關警用徽章、肩章、臂章等物品，借此提升店鋪曝光度，在實現線上快速拓客的同時，帶動其他商品快速獲利。某企業為提升自身信譽口碑，違反保密協議，在網上自曝為國家安全機關合作供應商，試圖以此提高品牌關注度、拓展客戶和業務資源，造成失洩密風險。



這些案例暴露出個別企業和自媒體從業者將國家安全概念異化為“流量來源”，將“蹭”國安流量作為營銷手段，損害了國家安全機關的公信力，逾越了法律紅線底線，等待他們的也將是法律的嚴懲。