中大交大合辦金融科技雙學位課程

香港中大工程學院系統工程與工程管理學系與上海交大安泰經濟與管理學院，介紹將推出的“金融科技＋金融學”新本科雙學位課程。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月19日電／據大公網報導，因應人工智能的迅速發展及對金融科技發展的需求增加，香港中文大學工程學院系統工程與工程管理學系與上海交通大學安泰經濟與管理學院，將於2025－26學年起推出“金融科技＋金融學”本科雙學位課程，學生將分別在香港中大及上海交大上課兩年，期望培養同時具備經濟金融理論功底與工程技術思維、金融數據建模與分析能力，以及社會責任感的金融科技領袖。



兩大金融中心跨文化學術體驗



課程採用“1＋2＋1”聯合教育模式，學生首先在大一於上海交大修讀金融學核心課程，大二及大三在香港中大修讀金融科技課程，從而盡早接觸金融科技的前沿，然後在大四在交大完成畢業論文和畢業專題研習，透過在兩地的學習與生活，學生可獲得多元的學術環境和跨文化體驗；符合畢業要求的學生將獲頒中大金融科技工程學士學位，以及上海交大金融學本科學歷證書及經濟學士學位。



中大系統工程與工程管理學系教授、金融工程中心主任陳南表示，新開辦的課程有一個兩地優勢，香港和上海作為全國最重要的兩個金融中心，同學有機會接觸兩地生態，為他們的成長建立一個非常堅實的基礎，課程強調金融和科技的結合、商科和工科的結合，中大在金融科技領域的前沿研究，與上海交大深厚的經濟學底蘊相得益彰，通過經濟學與工程學的深度交叉，有助培育出能掌握金融科技及引領經濟發展的國際化人才。他指出，香港和上海兩地政府均大力投入資源培育具金融科技能力的人才培育，為他們提供不同就業和實習計劃，修讀該課程的學生有多元化的就業出路，既可在傳統金融機構，亦可在不同初創、科創公司實習或者就業，包括香港數碼港和科學園等。



融合兩校資源 涵蓋四大範疇



上海交通大學安泰經濟與管理學院副院長、中銀科技金融學院執行院長劉少軒表示，推動金融科技產業發展需要具復合型學科背景和知識結構的人才，這次雙學位的合作項目有助填補內地和香港地區在高層次復合型人才培養上的空白，協助學生在未來的職業發展，以至於在香港和上海兩地的社會經濟發展都能夠發揮巨大的作用，學生在滬港兩地學習深諳兩地文化，亦有助推動金融科技產業在兩地更好的融合。