美國惡劣天氣已造成至少28人死亡

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，當地時間5月18日，總台記者獲悉，龍卷風和風暴等惡劣天氣席捲美國中部地區到東海岸的多個州，目前已造成至少28人死亡。其中，肯塔基州有19人死亡，密蘇裡州有7人死亡，弗吉尼亞州有2人死亡。