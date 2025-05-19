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美國惡劣天氣已造成至少28人死亡
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2025-05-19 12:12:50
中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，當地時間5月18日，總台記者獲悉，龍卷風和風暴等惡劣天氣席捲美國中部地區到東海岸的多個州，目前已造成至少28人死亡。其中，肯塔基州有19人死亡，密蘇裡州有7人死亡，弗吉尼亞州有2人死亡。
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