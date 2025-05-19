感受今日“霞客精神”

徐霞客當年住過的李家大院老宅內景。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月19日電／據人民日報報導，明代地理學家、旅行家、文學家徐霞客一生到過最遠的地方，就是雲南保山的騰沖市，古稱騰越，他稱之為“極邊第一城”。



徐霞客是一位奇人。在理念相對封閉、奉行“父母在，不遠游”悠悠古訓的時代，他卻懷有“大丈夫當朝碧海而暮蒼梧”的人生志向和寬廣視野，以無畏的勇氣和平視的心態，探究山川河流的雄奇壯美和不同文化習俗的多姿多彩，留下引人入勝，讀來頓覺世界之大、理應相互包容的不朽名著《徐霞客游記》。



記者來到騰沖，發現徐霞客筆下曾描寫過的兩樣事物，已經成為這座城市最重要的兩張名片——號稱“玉出騰越”的玉石翡翠和徐霞客親臨考察的熱海火山。但讓人印象更深的，是騰沖當代的人們，還有來自境外的“洋霞客”們，傳續著敢闖敢為、探索新世界的“霞客精神”，還有隨之而來的開放心態、包容精神，推動不同文明交流交融，傳承和塑造這座“極邊第一城”的文脈。



徐霞客筆下的遠方，緬甸翡翠和中國玉文化相遇



如果探究徐霞客心中的詩和遠方，騰沖肯定占據一席。翻看60多萬字的《徐霞客游記》，四成是滇游日記，而騰沖一地，他逗留39天，寫了3萬多字。



到騰沖，今是通途，昔曾天塹。萬裡遐征，徐霞客兩度翻越高黎貢山，才抵達騰越大地。他登頂打鷹山，記其火山地貌特徵；行至雲峰山，望雲海、賞峭壁；攀石房洞山，更是經歷了欲上無援、欲下無地的困局，還差點墜入懸崖，讓“以軀命游”的徐霞客感慨：“生平所歷危境，無逾於此。”



登山越嶺，路途勞累，一處好落腳處最是難得。“由來鳳山東麓循之南，六里，抵綺羅……是夜宿李君家。”這個“李君家”，就是騰沖綺羅古鎮的李家大院。當年應李家先祖李虎變之邀，徐霞客在這里居住了7天。