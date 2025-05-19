中評社北京5月19日電／網評：更自信展現“一國兩制”優勢



來源：大公網 作者：陳成爐（江西省政協委員、江西省旅港同鄉會會長）



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前在澳門與工商界人士座談時提出的“4點希望”，為新時期推動港澳發展，尤其是更好發揮工商界作用指明了方向。當前香港正面臨著時代之變，特區政府和社會各界在理念和實踐上亟需主動應變，扎實推進“一國兩制”事業實現跨越式發展，一方面要發揚鬥爭精神堅定信心，同時也要積極發揮自身優勢全力拼經濟，唱響香港未來光明前景，讓香港成為全世界投資者創業興業的重要目的地，以高質量發展助力強國建設和民族復興偉業。



用行動說話、靠實幹成事



此次座談會具有重要意義，體現了中央對港澳的堅定支持，突出展現了國家不斷開創“一國兩制”事業高質量發展新局面的信心與決心。香港社會需要結合當前國際國內和香港形勢深入領會“4點希望”，特別是團結起來愛國護港的重要性。面對地緣政治和貿易霸凌，香港社會務必上下一心，增強鬥爭精神和鬥爭本領，堅守國家利益底線，以高水平安全護航高質量發展。認認真真做好自己的事，共同推動香港治理能力提升和經濟結構轉型，為由治及興事業奠定堅實基礎。



對未來的發展，我們有足夠信心。作為全球最自由經濟體，香港有著許多得天獨厚的優勢，健全的普通法體系、簡單低稅制、國際聯繫廣泛，營商環境始終名列世界前茅……不僅如此，香港的教育科研水準也具有很強競爭力，它是全球唯一擁有5所世界百強大學的城市，且有3所本地大學在人工智能與數據科學領域位列全球前25名。這也是香港經濟轉型成功的堅強基礎。



行動是最好的宣言書，實幹是最質朴的方法論。用行動說話、靠實幹成事。香港不能躺在“獨特優勢”上睡大覺，而是需要將這些優勢轉化為實實在在的發展動能。香港需要充分發揮“超級聯繫人”和“價值創造者”的雙重角色優勢，既要鞏固與歐美等傳統市場的經貿紐帶，更要積極開拓“一帶一路”沿線國家等新興市場，實現內聯外通的戰略布局。最近行政長官中東行，正是體現了香港將優勢轉化為積極成果的戰略實踐。