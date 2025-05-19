網評：香港工商界肩負維護國家安全的重任

中評社北京5月19日電／網評：工商界肩負維護國家安全的重任



來源：大公網 作者：何建宗（一國兩制青年論壇創辦人兼主席、北京市政協委員）



2025年5月8日至13日，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在澳門進行為期六天的考察調研。其間，夏主任於5月12日與澳門工商界人士座談，圍繞貫徹落實習近平主席視察澳門重要講話精神，就推動港澳融入國家發展大局、助力強國建設等議題展開深入交流，並向港澳工商界提出“4點希望”。



商界與國家、商界與社會的關係是一個地方治理興衰的永恒主題。任何企業都在當地的政策和規管環境下營運，如果無視這些外部條件的限制，實難言成功。夏寶龍指出，“資本無國界，商人有祖國”。事實上，香港大部分成功的企業集團都在改革開放初期投資祖國大地，在見證祖國發展迅速的同時也為祖國的繁榮作出貢獻。



面對當前複雜的國際局勢，夏寶龍認為港澳工商界肩負著極其重要的時代責任，並提出“4點希望”：一是發揚鬥爭精神，團結一致愛國護港、愛國護澳；二是堅定發展信心，扎根港澳繼續做大做強；三是發揮自身優勢，突出重圍擴大開放、擁抱世界；四是面向海外講好港澳故事，旗幟鮮明唱響港澳、唱響中國。



中央期許要求一脈相承



夏主任對工商界的期許其實是一脈相承的。2023年12月，他在全國港澳研究會成立十周年慶祝大會上表示，香港工商界要做到“富而有責、富而有義、富而有愛”；今年1月，他在全國港澳研究會的專題研討會也提到，工商界“特別是在當前複雜的國際形勢下，要展現更強烈的愛國情懷，要體現‘烈火金剛’的堅強品質，積極探索新產業、新業態”。



為貫徹落實夏主任提出的“4點希望”，港澳工商界應齊心聚力，共同思考“投資什麼？投資哪裡？如何投資？”三個重要問題，筆者在此談一下粗淺的看法。