香港負資產拖欠比率低　風險可控

現時供樓人士的還款能力普遍提高，過去十多年按揭拖欠比率均處於接近零水平。（大公報） 中評社香港5月19日電／大公報報導，中原按揭董事總經理王美鳳分析說，金管局公布今年第一季末住宅按揭負資產宗數回升6%至40741宗，重上逾20年新高。負資產屬於賬面上被動計算的數字，涉及之風險是否增加，還需看業主的供款能力有否變差。



從數字上看，目前負資產個案的拖欠比率為0.17%，雖然比去年有所上升，但仍屬甚低水平；過往2004年首季負資產數字亦約為4萬宗，但當時負資產拖欠比率達2.19%，2002年底之負資產拖欠比率更高達2.62%。負資產拖欠比率低，反映現時負資產業主的持續還款能力仍甚高，業主保持準時還款，銀行一般不會無故Call Loan，斷供率低亦即是銀行壞賬風險低，故此現時負資產個案的實質信貸風險及市場風險仍甚低。



現時供樓人士的還款能力普遍較以往提高，事實上，十多年來按揭拖欠比率均處於接近零水平。2008年金融海嘯後之十多年，住宅按揭拖欠3個月或以上的比率介乎0.05%至0.08%為主，樓按措施放寬後，去年至今住宅按揭拖欠比率儘管略為上升至0.13%，相比過往例如2003年時期達1%，現時仍屬相當低及可控水平。



嚴謹審批 避免過度借貸



事實上，現時銀行在評估按揭借款人的還款能力方面，比起以往有更好的工具，亦有既定的審批準則，現時按揭借款人的每月總債務供款占入息不可高於一半（50%），而對於借款人的債務狀況以及信貸評級，現時亦有正面及負面信貸資料庫，並有二按電子提示工具，銀行較易瞭解按揭申請人的債務供款負擔相對入息是否過高，以及是否有準時還款及良好使用信貸習慣。



目前高成數按保的申請亦有一套既定準則，按揭成數超過八成的借款人須為固定收入人士，以確保選用較高按揭成數的用家有相對穩定的還款能力。此外，現時失業率仍維持3.2%的低水平，對比2003至2004年時期失業率高達8%之經濟環境大為不同。