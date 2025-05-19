房委會錄瞞報內地物業案，多位租戶須遷

資料圖：近年政府加強力度打擊濫用公屋。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京5月19日電／據大公文匯全媒體報導，政府近年加強力度打擊濫用公屋，房屋署今日（18日）表示，2024／25年度錄得26個租戶在申請公屋時瞞報在內地擁有住宅或非住宅物業，全數獲房委會發出遷出通知書。而房協亦於2024／25年度發現有16宗個案擁有內地物業，經調查其中10宗毋須遷出，另有1宗戶主於調查期間已主動交回單位。



房屋署每年就不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情況相關的個案作深入調查。於2024／25年度，房屋署曾因為接獲舉報或抽查而去函內地不同省市及澳門機構作出查詢，當中確認有26個租戶在申請公屋時瞞報在內地擁有住宅或非住宅物業。署方指，由於家庭資產淨值超逾當時的公屋申請限額，房委會已向有關租戶發出“遷出通知書”收回單位。當中最嚴重的個案涉及隱瞞在內地擁有兩個住宅物業，另外亦有個案是隱瞞擁有商舖。



至於房協方面，於2024／25年度，房協轄下出租屋邨共有9宗租戶主動申報，及7宗舉報或經調查發現擁有內地物業的個案。其中10宗個案均證實符合相關的資產要求，另有1宗的戶主於調查期間已主動交回單位，其餘5宗目前仍在調查中。