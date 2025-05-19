美中東政策生變　以色列面臨艱難選擇

4月7日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接到訪的以色列總理內塔尼亞胡。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據新華社報導，美國總統特朗普16日結束對沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋的訪問。這是他開啟第二個總統任期後首次到訪中東地區。令人關注的是，特朗普此訪將以色列排除在行程外，近期還繞開以方在中東地區採取多項外交舉措。



有分析指出，特朗普政府奉行“美國優先”原則，一系列內政外交舉措屢屢受挫，不得不急於以中東地區外交成果來“拼業績”，與以色列政府堅持在加沙推進軍事行動、打擊也門胡塞武裝等政策相左。美以齟齬頻頻，盟友關係可能還會出現波折。



以方被“邊緣化”



近日，美國和以色列在也門胡塞武裝、加沙、伊朗等問題上分歧不斷，美方多次繞開以色列推進其中東政策，引起輿論高度關注。



以色列本月6日大規模空襲也門胡塞武裝控制區，同日特朗普卻突然宣布美方將停止轟炸胡塞武裝。一名美國政府官員披露，美方沒有告知以方自己與胡塞武裝達成停火協議。這令以色列猝不及防，且停火協議沒有涉及以方。



美國與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）秘密接觸後，哈馬斯本月11日宣布將釋放一名有美以雙重國籍的被扣押人員，以政府官員說以方“從媒體上才得知”這一消息。特朗普13日談及“盡快結束”加沙地帶戰事，以色列總理內塔尼亞胡則表示，以軍將在未來幾天“全力進入”加沙。



特朗普13日還宣布將下令解除美國對敘利亞的制裁。而內塔尼亞胡此前曾要求特朗普政府不要解除對敘制裁。