香港積金局：研增強積金供款限額

中評社香港5月19日電／﻿大公報報導，近期接連傳出有連鎖式公司欠供強積金，積金局昨日表示，估計今年拖欠強積金供款個案有機會連續第四年上升，局方與政府商討把拖欠供款的附加費分兩級制，並會檢討“懶人基金”。



積金局行政總監鄭恩賜昨日在電視節目表示，過去三年因雇主拖欠供款而要發出的繳款通知書持續上升，由2022年約34萬張，增至2024年的39萬張，平均每年增長7%至8%。他估計今年數字跟往年相若，有可能多一點。



按現時規定，雇主延遲供款會被劃一收取5%的拖欠附加費。鄭恩賜表示，積金局會與政府磋商修例，雇主拖欠款項越久，附加費金額會越高，“將來，可能是如果過了某個時限，便加10%。”



擬增加雇主拖欠供款附加費



他表示，絕大部分的雇主奉公守法，準時繳交強積金。對於拖欠供款的雇主，局方會用盡方法追討，包括“追魂”電話等。雇主若延遲供款，積金局便即時發出付款通知書，若雇主繼續拖欠一個月，積金局會展開調查，若再拖欠兩、三個月，便展開民事申索，每年約有千多宗。但拖欠供款的雇主，最終有多達300宗追不到。



根據法例，強積金最低供款限額是入息中位數的一半。



鄭恩賜表示，隨著人口壽命延長，現時強積金最低供款限額有落後，或無法足夠保障雇員退休後的生活，他透露積金局正研究未來向上調整供款限額，期望明年前將向政府提交建議。