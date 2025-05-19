市民赴美領館抗議美方抹黑港法治

香港有市民昨日到美國駐香港總領事館外抗議，譴責美國政客恫嚇香港維護國家安全人員。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月19日電／據大公報報導，有美國國會參議員近日再次提出所謂的“香港制裁法案”，聲稱要對中國中央政府官員以及香港特區政府官員和司法檢控人員實施制裁，試圖以此手段威脅和恫嚇相關人士。有香港市民團體昨日自發前往美國駐港總領事館外抗議，強烈譴責美國的行為，認為這是公然詆毀香港的自治與法治。抗議群眾表示，作為中國香港的一分子，他們堅決維護國家主權、安全和發展利益，並堅定支持“一國兩制”方針以及香港特區政府依法施政。



市民團體指出，自回歸以來，香港作為特別行政區始終依法享有高度自治權。特區政府推行香港國安法以及基本法第23條立法，有效維護了國家安全和香港社會秩序，為市民安居樂業和經濟發展提供了穩固保障。然而，美國部分政客出於政治私利，肆意踐踏法治精神，暴露其妄圖通過打壓香港來遏制中國發展的險惡用心。市民團體認為，這些政客無法容忍香港的繁榮穩定，更不願見到“一國兩制”的成功實踐。



抗議群眾還強調，香港是國際金融中心和司法獨立的典範，美國如果執意破壞合作，最終只能自食其果。他們呼籲美國立即停止詆毀香港，停止干涉香港內部事務，並警告美方對香港的任何敵對行動都將以失敗告終。



香港立法會議員周浩鼎在社交媒體上發文，對美國參議員的行為表示強烈譴責。他指出，美方企圖以制裁手段恐嚇香港的司法機構法官及律政檢控人員，但這些官員依法維護國家安全天經地義，不會被無理恐嚇所動搖。他強調，從來衹有別有用心的美國政客，試圖在香港進行反中亂港行徑，企圖削弱香港的國家安全防線，滿足他們的政治私利。他譴責美國政客的卑劣行徑，認為這些干預香港事務的圖謀必將以失敗告終。