中拉合作跑出“加速度”

圖為在秘魯利馬，秘魯天主教大學孔子學院中文教師梁卿（左）輔導秘魯學生寫書法。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據人民日報海外版報導，中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議5月13日在北京舉行。本屆會議正值中拉論壇正式運行10周年之際，吸引了國際社會廣泛關注。多家外媒發文積極評價中拉論壇10年來取得的豐碩成果以及本屆會議達成的重要共識，稱讚中拉務實合作造福世界。



五大工程是推動中拉合作的務實舉措



2015年，中拉論壇成立。10年來，在元首外交戰略引領和雙方精心培育下，中拉論壇已經從一棵稚嫩幼苗長成挺拔大樹。



德國之聲網站近日報導稱，多位拉美國家領導人和官員到訪北京參加本屆會議。近年來，中國加強了與拉美國家的合作。多個拉美國家加入了共建“一帶一路”倡議，中國是巴西、秘魯和智利等國的最大貿易夥伴。



阿根廷《第十二頁報》發文指出，中拉論壇10年來結出累累碩果。對中國而言，地理距離不是障礙，中拉始終平等互信，鑄就了團結協作、友好互助的深厚情誼。目前，中國正致力於深化這條南南合作共贏之路。



本屆會議期間，中方宣布願同拉方攜手啟動“團結工程”“發展工程”“文明工程”“和平工程”“民心工程”五大工程，共同落實三大全球倡議。會議通過多份成果文件，涉及雙方在科技創新、經貿投資、人工智能、金融、基礎設施、農業糧食、工業和信息化、能源礦產以及共建“一帶一路”等領域合作具體舉措，展現出中拉在求和平、謀發展、促合作方面的堅定決心。



拉美社評論稱，歷經10年發展，中拉論壇已成為深化中拉關係和加強戰略協作的高效機制。該社引述委內瑞拉外長伊萬·希爾的觀點指出，本屆會議為中國與拉共體國家加深合作奠定了基礎。伊萬·希爾認為，中方宣布啟動的五大工程標誌著中國與拉共體邁向更緊密、更高效合作的關鍵一步。