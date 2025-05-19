為深化中國與東南亞合作廣聚僑力

廣西南寧國際鐵路港是中國鐵路出口越南集散中心，也是中國西部陸海新通道的重要節點。圖為南寧國際鐵路港一片繁忙景象。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月19日電／據人民日報海外版報導，中國海關總署數據顯示，2025年前4個月，東盟繼續穩居中國第一大貿易夥伴地位，中國與東盟貿易總值2.38萬億元，增長9.2%。



中國與東南亞國家友好交往源遠流長，東南亞是海外華僑華人聚居最為密集的地區之一。長期以來，東南亞地區僑商華商發揮融通中外優勢，在推動區域經貿合作中積極貢獻力量。如何發揮僑力推動中國和東南亞國家合作？本報採訪了相關領域學者和東南亞地區僑胞。



雙邊合作讓民眾獲得實惠



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馬來西亞關丹港，“海豐太平洋”輪汽笛長鳴，一路北上駛向中國廣西北部灣港。



隨著關丹港—北部灣港冷鏈精品航線正式開通，馬來西亞的特色水果蔬菜直達中國市場，中國的化肥、日用品等也通過這條航線進入東南亞市場。一條冷鏈航線，蘊藏著兩國經貿合作的勃勃生機。



近年來，中國和東南亞國家在多個領域開展廣泛深入的合作。不久前，中國同越南、馬來西亞、柬埔寨共簽署百餘份合作文本，內容涉及產業鏈、供應鏈、數字經濟、文化體育、人力資源開發、海關檢驗檢疫等多領域。