中國團隊用魚骨蝦殼　助世界減塑

武漢大學資源與環境科學學院副院長鄧紅兵教授指導團隊開展實驗攻關。\受訪者提供 中評社香港5月19日電／日常生活中除了常見的塑料，直徑小於5毫米細如塵埃的塑料顆粒也遍布各個角落。公開研究顯示，普通人每周“吃掉”的微塑料相當於一張信用卡大小。有效清除微塑料並從源頭尋找環保替代品，成為亟待攻克的環境難題。



﻿大公報報導，近日，武漢大學資源與環境科學學院鄧紅兵教授、趙澤副教授團隊研究發現，利用廢棄花粉和魷魚骨，經特殊工藝處理，能高效“捕捉”水中微塑料顆粒，同樣地，小龍蝦殼亦可通過簡便處理方法轉化為高效的微塑料吸附材料。相關研究成果早前相繼發表在《Advanced Functional Materials》和《Science Advances》等國際權威期刊。研究團隊還進一步利用花粉，開發出一種能被微生物完全降解的新型生物塑料。“從自然中來，最終又回歸自然，真正實現綠色閉環循環，為減塑、無塑目標提供一種理想的解決方案。”趙澤表示。



經特殊工藝處理 高效“捕捉”水中微塑料



微塑料是指直徑小於5毫米的塑料顆粒，微塑料廣泛存在於大氣、水體和土壤環境中，通過大自然循環，遍布地球各個角落。研究人員發現，不少家庭用來洗碗、擦灶台的清潔海綿每磨損1克，即釋放650萬個微塑料顆粒。世界自然基金會委托澳洲紐卡斯爾大學進行的研究更顯示，在全球範圍內，每人每周通過飲用水和食物攝入約5克微塑料，相當於一張銀行卡的重量。



兩年用掉了600斤小龍蝦做實驗



目前，微塑料與持久性有機污染物、內分泌干擾物和抗生素，已被合稱為新污染物“四大家族”。有研究指出，微塑料能夠“入侵”人體多個部位，增加罹患心臟病、癌症等疾病的風險，是生活中看不見的“殺手”。

