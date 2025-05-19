內地4月零售按年升5.1%　預期升5.8%

中評社香港5月19日電／國家統計局公布，中國4月份社會消費品零售總額3.72萬億元人民幣（下同），按年增長5.1%，低過預期升5.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.35萬億元，增長5.6%。首四個月社會消費品零售總額16.18萬億元，增長4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額14.7萬億元，增長5.2%。



按經營單位所在地分，4月份城鎮消費品零售額3.24萬億元，按年增長5.2%；鄉村消費品零售額4，798億元，增長4.7%。首四個月城鎮消費品零售額14.04萬億元，增長4.7%；鄉村消費品零售額2.14萬億元，增長4.8%。



按消費類型分，4月份商品零售額3.3萬億元，按年增長5.1%；餐飲收入增長5.2%。首四個月商品零售額14.37萬億元，增長4.7%；餐飲收入增長4.8%。



按零售業態分，首四個月限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市、百貨店和品牌專賣店零售額按年分別增長9.1%、6.4%、5.2%、1.7%和1.4%。



首四個月全國網上零售額4.74萬億元，按年增長7.7%。其中，實物商品網上零售額增長5.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長14.6%、0.5%、5.5%。