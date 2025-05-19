外交部：讓“中國游”金字招牌更加閃耀

中評社北京5月19日電／據新華社報導，國之交在於民相親。外交部領事司副司長童學軍在新華社5月19日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目中表示，中國高水平對外開放的大門只會越開越大，外交部將持續便利中外人員往來，讓“中國游”的金字招牌更加閃耀，不斷促進民心相通、民意相知。



今年5月19日是第15個“中國旅遊日”。數據顯示，今年“五一”假期，入境游攜程訂單量同比增長130%，外國人入出境總人次達111.5萬，其中適用免簽政策入境38萬人次，同比增長72.7%。



越來越多的外國朋友走進中國、感受中國，源於中國社會的開放包容、中國人民的熱情友善，更是中國持續推進高水平對外開放的結果，這其中也離不開外交部推出的各項免簽安排、簽證優化等政策措施。



童學軍介紹，2023年以來，外交部採取一系列措施，持續推動入境游便利化。



一是豐富免簽安排，擴大免簽範圍。2024年以來，外交部積極推進中外互免簽證協定商談，相繼同新加坡、泰國等多國簽署全面互免簽證協定。截至目前，中國已同157個國家締結了涵蓋不同種類護照的互免簽證協定，同29個國家實現全面互免簽證，先後對法國、德國、韓國、日本等38國試行單方面免簽政策，免簽入境停留期延長至30天。



二是簡化簽證手續，暢通申簽渠道。中國駐外使領館全面取消簽證申請預約，外籍人士辦理來華簽證可“隨到隨辦”。對所有申請一次或兩次入境、停留180天以內的短期簽證申請人免采指紋。申請人不僅可以實現簽證申請“一次不跑”，且通常可在遞交簽證申請材料後4個工作日內獲發簽證。同時，優化簡化簽證申請表34%的填報項目，明顯改善申簽體驗。



三是推廣多次簽證，降低辦證費用。“我們同巴西、澳大利亞等國達成了互發十年多次、五年多次簽證安排，為中東歐國家、湄公河五國商務人員和港澳地區外籍居民簽發五年多次簽證”，童學軍說。外籍人士可在簽證有效期內多次來華，實現“一次辦證，多年有效”。此外，中國駐外使領館還階段性調減簽證費，按原標準的75%收取費用，進一步降低了外籍人士來華成本。



一系列便利化舉措在推動外國人來華方面取得顯著成效。數據顯示，僅2024年一年，通過單免政策來華的外國人總人次達339.1萬，同比增長1200.6%，占全年外國人入境總人次（不含邊民）比重達13.8%。