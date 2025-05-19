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國家統計局：4月份我國外貿保持平穩增長
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2025-05-19 15:33:00
中評社北京5月19日電／據新華社報導，5月19日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2025年4月份國民經濟運行情況，並答記者問。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌輝表示，儘管國際環境急劇變化，外部衝擊影響加大，但我國加大外貿多元化發展，積極開拓與“一帶一路”沿線國家貿易，推動外貿保持平穩增長，彰顯出強大韌性。
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