推動生成式人工智能賦能產業發展

中評社北京5月19日電／據新華社報導，當前，我國生成式人工智能產業發展迅速，相關企業數量已經超過4500家。然而，生成式人工智能與實體經濟融合的深度和廣度仍有待提升，其巨大潛力尚未充分釋放。究其原因，一方面在於生成式人工智能技術本身仍處於快速發展期，成熟度有待提高；另一方面，不同產業因其自身特性和發展階段的差異，對生成式人工智能技術的需求呈現顯著差異。為此，提升生成式人工智能技術的通用性和適用性、推動科技創新與產業創新深度融合成為當務之急。



應用驅動發展，加速融入實際場景



當前，生成式人工智能的發展呈現出三個主要特徵。



一是模型智能水平提升迅猛。DeepSeek的R1模型和阿里巴巴的Qwen2.5系列均展示出與國際同類前沿模型相當的智能水平。其中，DeepSeek在2024年末發布的R1推理模型，在多個推理任務上取得突破，成為中國AI歷史上首個具備“類GPT－4”能力的開源大模型。此外，一批AI新興企業也迅速崛起，陸續推出具備推理能力的高質量模型，形成了多點開花、梯隊並進的競爭格局。



二是開源生態構建展現出獨特的產業發展優勢。相較於國際AI巨頭多採用閉源策略，我國生成式人工智能頭部企業在開源方面更為積極，頻繁推出開源權重模型，推動了國內大模型社區的開放協作氛圍，使中小企業和開發者得以基於優質模型進行定制開發和微調，加速了生成式人工智能的本土化創新與應用擴散。



三是應用驅動創新成效顯著，AI全面引領商業模式重構。多家企業將生成式人工智能嵌入搜索引擎、輸入法、文字處理軟件、雲服務等產品生態系統中，構建了涵蓋搜索、社交、電商、文娛、辦公等多個領域的應用矩陣。這種“模型即服務”模式，使得生成式人工智能快速深入到C端與B端用戶的實際應用場景之中。同時，企業通過AI智能體的應用，將多模態、物聯網等技術系統化融合整合，釋放出巨大商業潛力。2024年以來，國內生成式人工智能應用的活躍用戶規模和滲透率均在穩步增長，2024年11月應用滲透率達27.1%，用戶基礎不斷擴大，形成了以應用需求為核心的快速迭代路徑。