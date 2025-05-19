數字閱讀產業：轉向“價值深耕”

中評社北京5月19日電／據科技日報報導，從“一卷在手”到“一屏萬卷”，從有聲閱讀到視頻講書……數字時代，雲閱讀讓海量書籍觸手可及。在人工智能、虛擬現實等技術賦能下，閱讀正變得越來越有趣。



近日，第四屆全民閱讀大會數字閱讀論壇暨第十一屆數字閱讀年會在山西省太原市舉行。論壇上，專家就數字化閱讀相關話題展開深入探討。



用戶規模擴大至6.7億



“當前文化產業呈現出規模擴張、跨界融合和消費升級等多種趨勢。”中國音像與數字出版協會第一副理事長張毅君說，在政策引導和市場需求共同作用下，數字文化正加速融入經濟消費多個環節，推動文化產業向更具互動性和多樣性的方向發展。尤其是在閱讀領域，技術賦能下，閱讀的智能化程度得到顯著提升。



華為閱讀業務部部長毛魁詳細介紹了華為閱讀平台的最新進展。他說，公司新支持的相關功能，使用戶能夠在無網絡環境下繼續閱讀。此外，全場景協同能力也為用戶提供了更豐富的閱讀體驗。



“數字閱讀已從一種小眾選擇變為大眾日常生活的一部分，涵蓋全年齡段人群和各類閱讀場景，構建起完整的閱讀生態。”中國音像與數字出版協會理事長孫壽山說，我國數字閱讀作品類型不斷豐富，閱讀形式多樣，逐步形成整體規模大、覆蓋範圍廣、產業鏈條長、創新能力強的行業發展格局。



中國音像與數字出版協會發布的《2024年度中國數字閱讀報告》顯示，2024年，我國數字閱讀用戶規模擴大至6.7億。數字閱讀行業總營收達661.41億元，同比增長16.65%。



值得注意的是，隨著便捷性的提升，閱讀碎片化問題日益凸顯。對此，孫壽山建議，應高度重視數字作品的質量，平台和相關企業要加強內容審核與篩選，建立健全優質內容推薦機制，為讀者提供更多高質量的閱讀選擇。