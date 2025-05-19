去年我國衛星導航產業產值達5758億元

中評社北京5月19日電／據科技日報報導，18日，中國衛星導航定位協會發布《2025中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。白皮書顯示，2024年我國以北鬥為核心的衛星導航與位置服務產業總體產值達到5758億元，同比增長7.39%。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值達到1699億元。



白皮書稱，隨著北鬥產業的快速發展，我國衛星導航專利年度申請量持續增長。最新數據顯示，截至2024年底，我國衛星導航專利申請總量已突破12.9萬件，同比增長4.8%，繼續保持全球領先。



2024年，北鬥系統應用規模進一步提升。截至2024年底，全國約2.88億部智能手機支持北鬥定位功能，占比達98%；大眾地圖軟件基於北鬥高精度的車道級導航功能已覆蓋全國99%以上的城市和鄉鎮道路，11家主要電子地圖服務供應商提供位置服務日均超1萬億次，日均提供導航服務總裡程超40億公裡。



白皮書顯示，北鬥系統服務及相關產品已輸出到140餘個國家和地區，應用模式不斷豐富，多項國際標準的發布進一步提升了北鬥系統的國際話語權。



白皮書稱，下一代北鬥系統和國家綜合時空體系都將在2035年前建設完成。從時空服務產業當前及未來發展的視角來看，應進一步大力推進北鬥在各行業各領域的深化融合應用，鼓勵時空信息與互聯網、物聯網的大眾消費服務相結合，同步推動區域產業協調發展，這些都是當前數字經濟發展背景下推動北鬥應用發展與產業生態建設的關鍵。