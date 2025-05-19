統計局：4月份國民經濟頂住壓力穩定增長

中評社北京5月19日電／據央視新聞報導，4月份國民經濟頂住壓力穩定增長



（2025年5月19日）



國家統計局



4月份，面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰叠加的複雜局面，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，加緊實施更加積極有為的宏觀政策，有力有效應對外部衝擊，生產需求平穩增長，就業形勢總體穩定，新動能積聚成長，國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢。



一、工業生產較快增長，裝備製造業和高技術製造業增勢較好



4月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.1%，環比增長0.22%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長5.7%，製造業增長6.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.1%。裝備製造業增加值同比增長9.8%，高技術製造業增加值增長10.0%，分別快於全部規模以上工業增加值3.7和3.9個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長2.9%；股份制企業增長6.6%，外商及港澳台投資企業增長3.9%；私營企業增長6.7%。分產品看，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長60.7%、51.5%、38.9%。1－4月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.4%。4月份，製造業採購經理指數為49.0%，企業生產經營活動預期指數為52.1%。1－3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額15094億元，同比增長0.8%。



二、服務業平穩增長，現代服務業發展較好



4月份，全國服務業生產指數同比增長6.0%。分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，批發和零售業，金融業生產指數同比分別增長10.4%、8.9%、6.8%、6.1%，分別快於服務業生產指數4.4、2.9、0.8、0.1個百分點。1－4月份，全國服務業生產指數同比增長5.9%。1－3月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長7.0%。4月份，服務業商務活動指數為50.1%，服務業業務活動預期指數為56.4%。其中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、保險等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。